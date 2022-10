Duki colmó Vélez en su primera presentación

Duki, el joven cantante de trap argentino, dio inicio anoche en lo que será la saga de conciertos que tiene pautados en el Estadio de Velez. A campo lleno, el artista se lució acompañado de otros interpretes de la escena argentina.

Entre ráfagas de pirotecnia, una introducción que cargaba una épica inspirada en las películas de Rocky Balboa y una banda calibrada para rockear el repertorio, el cantante asomó, pasadas las nueve de la noche, en el inmenso escenario del Amalfitani con los primeros versos de "Givenchy", con la que decretó su regreso al trap.

Luego de ponerse en modo "Rockstar" para la segunda, rompió el hielo y dejó unas primeras definiciones que delataban su emoción contenida sobre este desembarco histórico, que el público festejó con cantitos a la altura de un ídolo popular, y que marcó el debut en un estadio en el mismo escenario en el que había visto por primera vez a Charly García junto a su padre.

"Me acabo de dar cuenta hace diez minutos en dónde estoy parado y no lo puedo creer", resumió visiblemente emocionado, y agregó: "Muchas veces me pasa que me cruzo con gente que me dice 'tu música me cambió la vida', pero que ustedes hayan escuchado mi música terminó por cambiarme la vida a mí", añadió.