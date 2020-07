El cuñado de Samanta Casais la acusó de estafadora

Tras la escándalosa descalificación de Samanta Casais de Bake Off, quien por su experiencia en el rubro, perdió el título que había conseguido, se sumó una nueva denuncia. Esta vez, por parte de su cuñado, quien la tildó de estafadora.

Abel Cancela, detalló la estafa que sufrió por parte de Casais: "Me vendió un fondo de comercio que ya había vendido a otro", señaló. Además agregó que la venta se produjo en el año 2017, pero que ya tenía otro comprador anteriormente.

"Consecuencia de todo esto, yo termino vendiendo el local porque aparece el verdadero dueño. Los problemas me fueron superando y tuve que cerrar", dijo en diálogo con Informados de Todo. Por otro lado remarcó la decepción que tiene con samanta: "Me inspiraba total confianza y después me encuentro con todo esto".