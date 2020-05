El difícil momento de salud de Natalie Pérez

Con un presente lleno de proyectos aún en aislamiento social obligatorio, Natalie Pérez se afirma como una de las figuras más destacadas de la escena local.



En cuarentena no solo adoptó a dos mascotas; la música y el éxito también la acompañan. La serie Casi Feliz de Netflix está entre las más vistas posicionando a la actriz y cantante entre las preferidas del público.



En diálogo radial con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de AM 1110, Pérez reveló un complicado momento de salud que vivió recientemente. “Congelé mis óvulos en febrero, marzo. Así que tengo una cuarentena eterna porque antes que la decretaran yo ya estaba internada y venía de unos días antes encerrada. Me pasó, para que las chicas no se asusten, algo que no es lo más común, pero en las intervenciones hay riesgo; tuve una hemorragia interna, fui a la clínica para que me estabilicen, estuve varios días internada y fue muy doloroso. Congelé mis óvulos a partir de lo que me disparó Pequeña Victoria y cosas que leí, información. La verdad fue más preventivo, deseo de todo corazón tener un hijo o una hija de forma natural y no usarlos nunca. Recién me separaba de una relación larga. Ojalá no tenga nunca un problema de salud pero por eso lo hice, como algo preventivo. Tal vez tenga uno pronto y quiera tener uno más adelante y ya tengo los óvulos congelados. Eso no significa que yo quiera retrasar mi maternidad o postergarla por mi profesión. La verdad es que nada tiene que ver con todo esto, simplemente no llegó a mi vida y seguramente todavía tenga cosas que aprender antes de ser mamá”.



Natalie Pérez tiene casi 23 años de profesión con éxitos como Rebelde Way, Graduados, Esperanza mía y Las estrellas, entre otros.



“Me molesta que después de tantos años de trabajo salga una pavada cuando me buscás en Google”, dijo en el programa.



Sobre el éxito de Casi Feliz, protagonizada por Sebastián Wainraich y dirigida por Hernán Guerschuny, le comentó a Dlugi: “Recibí muchos mensajes, hicimos el programa con mucho amor. Fue fácil hacerlo, el director estuvo encima para lograr eso”.