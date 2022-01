El futuro de la China Suárez en el Viejo Continente

Desde el inicio de su relación con el actor chileno, Benjamín Vicuña, Eugenia Suárez se mantuvo frente a las polémicas suscitadas. Sucede que se conocieron por el rodaje de El hilo rojo, una coproducción internacional en la que surgió una pasión que desató un escándalo.

En este sentido, ella estaba soltera pero el galán de turno no había terminado la relación con Carolina Ardohaín, su esposa por una década y madre de los cuatro hijos en común.

Es más, ella los encontró manteniendo relaciones sexuales en el motorhome aunque esta versión fue desmentida por los protagonistas. Además de la separación entre la modelo y el intérprete, el tiempo le dio la razón a la primera puesto a que los protagonistas del filme confirmaron el amor y le dieron la bienvenida a la fundación de una familia con dos niños, Magnolia y Amancio.

La pareja lo dio todo, filmaron una serie, compraron una casa, compartieron otros filmes, pero la rutina los llevó a no volver a elegirse. En ese marco, Eugenia salió con Nicolás Furtado y se instaló en Madrid para rodar un filme sobre la trata de personas. También conoció a Armando Pena, que es un empresario de remeras y buzos. Sin embargo, la marea subió cuando Wanda Nara descubrió que la ex Casi ángeles era la tercera en discordia en su relación con Mauro Icardi. El escándalo tomó tintes internacionales, separaciones y escraches mediáticos.

Luego de la llegada de una calma discutible, la China quiere radicarse en España para poder llevar una vida sin sobresaltos, gozar del bajo perfil e intimidad. También busca que sus hijos puedan asistir al colegio, mantener la privacidad y protección. Si bien Benjamín Vicuña no tendría problema en autorizar que sus hijos pequeños asistan, el conflicto radicaría en la aprobación de la heredera que tuvo con Nicolás Cabré, puesto a que no querría mantenerse alejado. Este meollo sería la causa por la que aún la también cantante no abandonó el país. Asimismo, quiere retomar su amorío con Armando Pena que la espera en el Viejo Continente.