Darío Lopilato se metió en la polémica y habló sobre su relación con Erica Rivas

La semana pasada, Erica Rivas estuvo de invitada al ciclo de entrevistas Caja Negra donde dialogó con su conductor, el periodista Julio Leiva. Allí, la actriz habló sobre su salida del proyecto teatral de Casados con Hijos y tuvo duras palabras al momento de detallar los problemas que surgieron en el elenco con su participación, además de revelar el motivo por el cuál la despidieron de la obra:

Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo les mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”

Este lunes, Darío Lopilato estuvo en Intrusos y fue consultado sobre la polémica que se generó tras los dichos de Erica Rivas y habló de su relación con la actriz:

“La verdad que yo con ella está todo bien, no voy hablar de las otras relaciones porque la verdad no lo sé. Para mí casados con hijos fue y es una experiencia inolvidable. Hoy por hoy la gente te para en la calle y te sigue diciendo decime ‘Papucho’. Tengo muy lindos recuerdos y todos los compañeros me han dado mi lugar, me han dejado crecer y aprender de ellos”, comenzó diciendo Darío Lopilato.

Y agregó: “Erica es una gran mujer, una gran compañera. Hemos vivido escenas divertidísimas y más que eso no te puedo decir”.

La periodista Marcela Tauro aprovechó la presencia del actor para preguntarle si le gustaría que Rivas vuelva a formar parte del elenco. Ante esa pregunta, Lopilato respondió:

“Pero claro, todo el elenco hizo fuerza para que estemos todos”, asegurando que los demás actores del proyecto también deseaban que Erica Rivas participara de la obra.