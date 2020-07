El huracán Moria Casán llegó al Cantando 2020

La vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la pandemia imperante. Es por ello que las actividades cesaron y las consideradas esenciales quedaron en pie, debido al confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional para evitar la propagación de la enfermedad.

En este contexto, la productora La Flia dejó cesante el inicio del Bailando por un sueño, certamen que estaba incluido en ShowMatch. Como la extensión de la cuarentena demora aún más su emisión, los ejecutivos se volcaron hacia otro clásico que no es otro que el Cantando 2020.

Bajo la conducción de Ángel De Brito y Laurita Fernández, el show ya es un hecho y todo está puesto en marcha para que así ocurra. De esta manera, el jurado estará integrado por célebres de la escena nacional como lo son Nacha Guevara, Pepe Cibrián Campoy, Karina La Princesita, y Moria Casán. Esta última, fiel a su estilo procaz, ya protagonizó su primera polémica a días de iniciar el mentado concurso.

Entre los 16 famosos que estarán acompañados por los particulares que buscan cumplir un sueño, se encuentra Georgina Barbarrosa. Ella está ofuscada con “La One” por una pelea mediática que tuvieron en el pasado. Si bien este proyecto las encontraría en el mismo set, tal situación no ocurrirá. La actriz renunció antes del inicio y no brindó declaraciones al respecto.

La “lengua karateca” Casán afirmó que no tiene relación alguna con su colega: “Me da mala vibra. No tengo nada personal con nadie, pero con esta mujer sí, me parece una persona desagradable. Acá me pierdo la intro, pero voy a dejar los problemas de lado”.

Vale mencionar que, años atrás, la intérprete se enojó con la vedette por sus dichos sobre el asesinato de su esposo Miguel “Vasco” Lecouna, ocurrido cuando fue asaltado al descender de un taxi en el que se transportaba.

Tras estos hechos de público conocimiento, la conductora de Incorrectas dejó entrever que el hombre en vida habría tenido cierta proximidad al alcohol y drogas. Lejos de achicarse, Barbarrosa tuvo un ataque de furia y aseguró que jamás la perdonará por esas declaraciones.