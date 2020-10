El jurado estrella de MasterChef Celebrity dio positivo de Covid-19

Tras los diagnósticos positivos que se vienen sucediendo en el ambiente de la farándula, este martes se agregó un nuevo caso, que se suma a la lista de infectados de MasterChef Celebrity, entre los cuales se encuentran Analía Franchín, Santiago del Moro, Vicky Xipolitakis, y el Polaco.

"Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui", fue el mensaje con el cual el chef y jurado del programa, Germán Martitegui, confirmó que dio positivo de Covid-19.

Esta cadena de contagios llevó a que los productores tuvieran que reformular varias cuestiones del ciclo, entre éstas los reemplazos, como el de Natalie Pérez (en lugar del Polaco), y el modelo y actor Christian Sancho (por la "Griega"), quienes le darán aire nuevo al equipo de cocineros famosos.

En cuanto al lugar de Martitegui, hasta ahora figura clave del programa, será ocupado nada menos que por la reconocida maestra de la cocina Dolli Irigoyen, quien ya se había hecho presente como jurado invitada en emisiones anteriores.