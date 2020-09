El mal momento de Laura Fidalgo

Laura Fidalgo contó en las últimas horas que está pasando un mal momento, luego de que un amigo suyo la estafara. Así lo detalló la bailarina, quien destacó la traición de su mano derecha. "Le presté 15 mil dólares y se borró", argumentó con tristeza. Además contó que está mal económicamente.

"A los problemas tremendos que tengo con las escuelas ahora me pasó esto. 15 años trabajando juntos, hablando todos los días de nuestras vidas, contándonos todo con absoluta franqueza y confianza... Él pidió una suma de dinero, cómo no se la voy a dar...".

Además agregó que ella mostró predisposición y que nunca se imaginó lo que pasaría: “Necesitaba 15.000 dólares, yo los tenía y se los di sin dudarlo. Incluso se los llevé. Después se borró olímpicamente. No solo eso, no es que no apareció más... Me bloqueó de todos lados. Escuchame, ¿nos conocíamos tanto y de golpe nunca más?", contó con mucha angustia.