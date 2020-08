El petardo de Moria Casán a Jorge Rial

La relación entre Moria Casán y Jorge Rial no terminó de la mejor manera, luego de que la One lo reemplazara en la conducción. Tras no terminar en buenos términos, hubo distintos mensajes filosos de un lado y el otro. Este jueves, se sumó un nuevo capítulo a través de Twitter con mensajes cruzados.

Luego de que Moria amague con renunciar al Cantando 2020 ayer, luego de molestarse por no tener los minutos necesarios para dar su devolución, aparecieron variso memes en las últimas horas y su nombre fue tendencia. Ante esto, el conductor de Intrusos publicó un mensaje junto a una foto de la One en el ordenador de fila del certamen de canto : "¿Acá es la cola para el IFE? ¡Buen miércoles para todos!", escribió.

Ante esto, la respuesta de la jurado no tardó en llegar y lo liquidó: "Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 16 de Agosto recibir regalito de cumple. kissessssssss".