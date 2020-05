El romance entre Lucas Bertero y Mariana Genesio Peña

Durante el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, Ulises Jaitt le realizó una entrevista radiofónica a Lucas Bertero. Allí, el periodista reveló los detalles de un romance inesperado: “A Mariana Genesio Peña la conocí por un amigo, es divina, nos encontramos en una obra de teatro.

Después empezamos a ir a comer, a salir”. Asimismo expresó su atracción por la diva que hoy regresó con su exnovio Nicolás Giacobone. Al respecto, dijo: “Es encantadora de serpientes, muy atractiva. Nos vimos sin título durante un mes. Fue una relación sin compromiso, la pandemia nos frenó, fue todo muy sutil”.

Sin darse por vencido, el galán del periodismo aun tiene la esperanza de recuperar el vínculo: “Tengo un mensaje de voz en el teléfono de Mariana sin abrir, cuando leo que volvió con el novio, dije: No lo quiero ni abrir. Me hacía reír mucho, es encantadora. Me quede con ganas de seguir viéndola, conociéndola. Le debo una respuesta por dejarla con la palabra en la boca”. Por último, aseguró: “Para que vea que estoy presente le pongo likes y ella también a mí, pero no nos hablamos más, la pasábamos muy bien”.