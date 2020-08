El triste relato de Angela Leiva

Angela Leiva es la sensación del momento. La cantante de cumbia se encuentra participando en el Cantando 2020 junto a Brian Lanzelotta, pero en las últimas horas abrió su costado más íntimo y contó lo que padeció con su ex pareja, Mariano Roberto Zelaya . "Estuve ocho años con él, que era 14 años mayor que yo. Lo amaba y confiaba ciegamente en él".

Además detalló que su ex novio le manejó su carrera artística, su agenda y la producción de sus discos. Pero que la situación puertas adentro, no era la mejor: "Yo me acostaba con mi ex a la noche, se apagaba la luz, me daba vuelta y lloraba. Fue duro. Lo único que me sacaba de ese lugar eran mis giras y mi trabajo. Gracias a Dios nunca paró".

Y continuó: "En los últimos tres o cuatro años, ya no había amor por lo menos de mi parte. Como mujer no me sentía cómoda estando con él. Mis primeros intentos por separarme fueron fallidos porque realizaba un trabajo psicológico sobre mi y me hacía creer que sin él no era nada.", remarcó en diálogo con Mujeres de eltrece.