En un video, Miguel Bosé asegura que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos"

El músico español Miguel Bosé compartió en su cuenta oficial de Twitter un video, denominado "Viven felices y el resto del mundo con miedo", presuntamente grabado en la ciudad suiza de Ginebra el 1 de junio, en el que se puede ver a decenas de personas disfrutando de un día soleado con total normalidad y relajación, sin medida de protección alguna ante la pandemia del nuevo coronavirus.

"Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido", escribió el músico español, quién perdió el pasado marzo a su madre de 89 años a causa del coroanvirus.

Bosé, quien reside en México y participó previamente de iniciativas para recaudar fondos contra la enfermedad, hace suyas las palabras del narrador del video, quien dice con ironía en la grabación (con acento argentino) cosas como: "Acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos los lugares del mundo a usar el tapabocas o barbijo, como le quieran llamar, que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos. Como ven, acá todo el mundo está manteniendo las distancias".

Y prosigue: "Hace un poquito pensar. Si bien cada país tiene un desarrollo diferente de la famosa pandemia, parece que no se aplican mucho las mismas reglas aquí, donde está la Organización Mundial de la Salud, que en el resto del mundo donde están en cuarentena, tapados, bloqueados, distantes unos de otros. Yo que vivo acá y me vi toda la cuarentena, y la pasamos muy, muy tranqui, a mí me haría pensar un poquito. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no?".