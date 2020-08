Evaluna Montaner habló sobre su decisión de llegar virgen al matrimonio

Evaluna Montaner, recientemente casa con el cantante Camilo Echeverry, destacó que se mantuvo virgen hasta el casamiento con su pareja. Esto fue por un pacto que hizo con Dios a los 15 años y que pudo cumplir, pese a que le costó mucho. Ante este tema, fue la propia hija de Ricardo Montaner quien habló al respecto.

"A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”. Y agregó: "No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso".

Más allá de no arrepentirse de la decisión, la artista remarcó que le costó mantener su postura: "Me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual. Estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, cerró.