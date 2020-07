Federico Bal: "Tuve mucho miedo"

Federico Bal dio días atrás la buena noticia de que se había curado de un cáncer de colon. Así lo anunció en sus redes sociales, con profunda emoción. Tras este hecho, el actor decidió contar lo que fue la terrible experiencia que sufrió todo este tiempo. "Hoy me muestro tranquilo, pero tuve mucho miedo. Pase noches sin dormir, sintiendo que si esto salía mal, no quería quedarme con nada", destacó.

Además detalló en diálogo con Intrusos, que consiguió un gran apoyo en su familia y en su novia: "Me refugié en mi pareja, en el amor de mi madre, de mis amigos. Pedí ayuda". También destacó que no se guardó nada en cuánto a los sentimientos durante este tiempo: "Empecé a tener una sinceridad vomitiva. Le dije a la gente lo que sentí en el momento; a mis amigos les dije que los amaba. Por momentos me siento otro tipo y no me reconozco".

Por otro lado, contó que decidió escribir todo lo que le pasó durante esos meses: "Escribí una gran cantidad de cosas que tal vez en algún momento sea un unipersonal o un libro. O tal vez no sea nunca nada. Pero escribí muchísimo de las cosas con las que me encontraba" destacó Bal, bastante emocionado durante la entrevista.