Fernando Burlando se fue de la clínica: "Me voy un poquito roto"

Fernando Burlando continúa recuperándose tras caerse de un caballo mientras jugaba al Polo. Pese a que aún no recibió el alta médica, el famoso abogado decidió abandonar el Instituto Médico Platense por temor a contagiarse coronavirus. Así decidió seguir la recuperación en su casa, con su familia. En su cuenta de Instagram, compartió un video contando sobre su salud.

"Bueno, nos estamos retirando. Tuve un accidente cerquita de La Plata, jugando un torneo de Polo. Llegué acá todo roto y me voy un poquito roto porque no me quieren dejar ir", señaló. Y después agregó que pese a la recomendación médica, decidió irse por su cuenta para seguir cuidándose en su casa. Además agradeció la labor de los médicos y del hospital.