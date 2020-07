Flor Vigna lloró al hablar de su ex

Flor Vigna siempre tiene presente a Nico Occhiato, su expareja. Con él salió cinco años, pero siempre son los rumores que surjen sobre una posible reconciliación. Más allá de no ser pareja, mantienen una buena relación.

Ante esto, la bailarina habló en el programa PH, podemos hablar sobre lo que significa su ex para ella: "Me emociona porque es como un amor de hermanos. Nos hicimos muy bien. Es como un amor infinito que en este momento no se da por otras cosas", señaló bajo un mar de lágrimas.

Además destacó que la importancia del conductor en su vida: "A Nico le dije `te amo y siempre te voy a amar´. Él está en momentos re importantes. No me quería emocionar, pero es una persona que marcó mucho mi vida. De otro lugar que transciende los géneros".