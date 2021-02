Galia Oz, la hija del escritor Amos Oz, denuncia “maltrato físico y mental” por parte de su padre

Galia Oz, hija del reconocido escritor Amos Oz, fallecido en 2018, publicó recientemente una autobiografía en la que denuncia que su padre la maltrataba física y mentalmente de manera continua.

“En mi niñez, mi padre me pegaba, maldecía y me humillaba. La violencia fue creativa: me arrastró desde el interior de la casa y me echó fuera”, denuncia en el libro, titulado Algo disfrazado como amor.

Durante muchos años, Amos Oz fue candidato al Premio Nobel de Literatura. El autor israelí ha publicado varias obras reconocidas como Una historia de amor y oscuridad (2002) y cientos de artículos de opinión y ensayos. Además, fue uno de los fundadores del movimiento pacifista israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora).

Galia afirma en su obra que “no era una pérdida pasajera de control ni una bofetada aquí o allá, sino una rutina de abuso sádico”.

En respuesta a estas confesiones, la hermana de Galia, Fania Oz-Salzberger dijo haberse “sorprendido” por los dichos. Defendiendo a su padre, publicó en su cuenta de Twitter: “Nosotros, Nili (madre), Fania y Daniel (hermano), conocíamos a un padre diferente. Un padre cálido, amable, atento que amaba a su familia con profundo amor lleno de preocupación, devoción y sacrificio”.