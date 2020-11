Guillermo Coppola lloró en vivo tras enterarse de la muerte de Maradona

Guillermo Coppola habló tras enterarse de la muerte de Diego Maradona y se quebró al aire, durante la emisión del programa radial No está todo dicho. "El teléfono no para de sonar. Es una noticia que uno no puede creer. Una vida juntos, no se puede creer", destacó el ex representante del "Diez".

Y continuó: "Va a estar siempre en nuestros corazones. Con las diferencias que podíamos tener, con sus rebeldías. Algo tenía a su alrededor que lo protegía", remarcó. Y bastante conmovido, cerró: "Estoy destrozado, destruido. Imagino a sus hijos, sus hermanas...No quiero ni pensar. Por eso te dije al principio que prefiero no creerlo y pensar que es un sueño".