Gustavo Cordera fue sobreseído tras los dichos en una facultad sobre que "algunas mujeres debían ser violadas para tener sexo"

Hace poco más de 4 años, Gustavo Cordera había dicho, durante una charla con estudiantes de periodismo de TEA, que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". Además, también había afirmado "Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

Luego, en su cuenta oficial de Facebook salió a "aclarar" el comentario, aunque no resultó del todo arrepentido ya que culpó a los interlocutores "Me encontré con algunas personas muy tensas y suceptibles (sic) a cerca del terna (sic) abuso y no se molestaron en escuchar y profundizar acerca de algo tan delicado".

Tres años después si se arrepintió y pidió dar cursos sobre violencia de género, aunque estaba imputado por "incitación a la violencia colectiva" contra las mujeres. Su abogado, Fernando Burlando, evitó el juicio y consiguió una "probation" que éste miércoles finalmente se cumplió.

A su vez, también había acordado dar "cursos o charlas en alguna institución privada sobre igualdad de género" y recitales a beneficio de alguna organización que esté en contra de la violencia de género.