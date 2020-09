Gustavo López sobre el Covid-19: "Es una enfermedad durísima"

Gustavo López confirmó semanas atrás que se contagió de coronavirus. Tras superarlo, el periodista deportivo contó en su programa el padecimiento que sufrió por el virus y remarcó lo complicado que es transitarlo, luego de estar internado. "Es una enfermedad durísima porque estás solo, nadie te agarra la mano, nadie te viene a visitar. Estás ahí, sólo", señaló.

Con voz triste, detalló como fue su situación desde que le confirmaron coronavirus: "Al principio el médico te hace un seguimiento para ver como la llevás, como sigue la situación. Yo venía fenómeno, bien, sin inconvenientes y el día anterior a la final de la Champions League, me empecé a sentir mal".

Y siguió: "Cuando me pasó fue un golpe, un impacto, no era nada grave. Lo pasé bastante bien la primera semana y de repente veía que me faltaba un poco el aire en el final de los programas de la tarde". "El virus empezó a trabajar en mi cuerpo y me afectó los pulmones. Un día tenía el %, otro el 30, el 35, otro día el 40 y bueno... se me complicó", cerró.