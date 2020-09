Hernán Drago tiene coronavirus

Había participado del programa de Guido Kaczka, y debió ser aislado tras el positivo del conductor. Hoy llegaron los resultados del hisopado que le practicaron y dio positivo.

“La realidad es que a mí no me dijeron que era obligatorio que me hisopen porque yo no tengo contacto estrecho con Guido, estoy ahí a un costado haciendo lo mío, pero la productora me ofreció la opción de hacérmelo por las dudas y yo acepté“, dijo en declaraciones televisivas.

“No tengo síntomas, no tengo nada, lo único que hice fue desde ayer cortar la cadena de abrazos con mis hijos y comer solo y mantenerme alejado”, aseguró y además comentó que se cumplieron con todas las precauciones del caso.