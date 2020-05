Hilda Lizarazu: “El coronavirus nos cambió la vida, pero creo que vamos a salir mejores”

Pocos saben que sus primeros pasos en el arte fueron de la mano de la fotografía. Poco tardó en dejar de estar detrás del lente para posar arriba de escenarios ante un público de miles de personas. Y es que Hilda Lizarazu es una indiscutida referente de la música nacional.

La fotografía aún vive en ella, y en plena cuarentena está más vigente que nunca. Ahora revisa esos álbumes de fotos del pasado y cada semana propone una nueva temática en su perfil de Instagram, donde se despacha con postales analógicas acompañadas de fabulosas historias que solo ella puede contar.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Como puedo, al principio estuvo todo muy bien, la paciencia flexible, pero hoy no. El día 50 de la cuarentena fue el primero que sentí que quería que las cosas cambien. La­mentablemente, eso no podrá ser y me genera cierta ansiedad saber que nuestro oficio, el de los músicos, va a ser de los últimos en regresar y que nuestros shows en vivo no se verán hasta dentro de unos meses. Pero todo lo otro muy bien, en mi casa compartiendo con mi hija.

—¿Qué hacés con el tiempo libre?

—Estoy haciendo una publicación diaria de Instagram de postales de mi época más fotográfica. Son todas imágenes inéditas, semanales y por temas. Además, estoy mirando los libros de fotos, que me abstraen del tiempo. Y en la parte musical, participo en algunos vivos.

—¿Qué son la música y la fotografía para vos?

—Significan una transmisión de expresión artística. Ambas me representan porque están relacionadas con lo intangible y emocional; la diferencia es que la fotografía refleja mi interacción con un otro y lo musical me refleja más a mí.

—¿Cómo surgió la idea?

—No fue algo premeditado, pero ahora sí es un método: es toda una búsqueda por las carpetas, por los archivos, pensar conceptualmente. Luego eso se va a convertir en un libro, es como la proyección de algo que va a ser tangible, pero aún no sé cuándo.

—¿Estás trabajando en tu música?

—Sí, lentamente. Estoy juntando temas para un próximo disco que ahora quedó como suspendido, pero lo estoy laburando con Federico Melioli, mi coequiper, amigo y músico. La idea es tener música nueva a finales de este año o a comienzos del año que viene.

—¿Podés adelantarnos algo de lo que se viene?

—Son canciones cantadas por Hilda Lizarazu en un estilo pop, electropop, es decir, siguiendo la línea que tengo de pop argentino pero con las melodías y poesías cambiadas. Algunos temas tienen una línea más acústicas y otros más marchosa, electrónica, pero es algo que todavía no está ni terminado, está en formación. De hecho, estamos laburando el concepto de hacer un disco.

—¿Tenés fecha aproximada?

—Como soy independiente y no dependo de una estructura ni de estrategias de grandes compañías como otros artistas, lo voy llevando a mi forma que es mi propia discográfica que es Díscola discos. Entonces, tengo que hablar con la almohada para ver cuándo tengo que publicar.

Reinventarse en un contexto adverso

Hilda debió suspender varios shows y giras. Explicó que decidió no reprogramarlas porque todavía no se sabe cuándo podrán volver a los escenarios y le resulta doloroso pautar una fecha para luego tener que cancelarla: “Estoy suspendida como un clavel en el aire agarrada a un álamo pero sin tomar ninguna decisión más que esta foto, de este instante, de este Instagram diario”.

Pero sigue en contacto con su público a través de los vivos y las presentaciones online. Tal fue el caso del Quilmes Rock virtual y solidario del que participó hace dos semanas.

“Fue totalmente distinto. No era mi anhelo que todo sea digital y no es lo que elijo porque creo que es muy ajeno a esa adrenalina del vivo, al aire, a la gente. Pero en esta situación hay que mantener la calma, ser flexible y adaptarse” dijo y cerró esperanzada: “A todos este coronavirus nos cambió la vida, pero creo que de esto vamos a salir mejores”.