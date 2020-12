Una declaración rutilante sobre Diego Maradona, generó una enorme polémica. En las últimas horas, Laura Cibilla aseguró que el "Diez" es padre de su hijo de 17 años, tras el romance que tuvieron por dos años en Cuba. Además destacó que él sabía de la situación y que le preguntaba por el adolescente.

El amor nació en el año 2000, donde Cibilla trabajaba como moza en el boliche "La Diosa". En el cierre del romance clandestino, la mujer se enteró que estaba embarazada en ese momento: "Me fui en el 2002, cuando estaba embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada. Tenía un poco de pancita y mi amiga me compró un test que me dio positivo. Fue lindo. Yo estaba bien panzona. Él iba y venía de Cuba, ya estaba en lo mismo de siempre”, destacó en diálogo con Teleshow.

Además remarcó que el ADN de su hijo que dio negativo, durante un juicio de filiación que le hizo Maradona a ella, fue falsificado. Y que el "Diez", mientras tenía relación con ella, se dirigía al chico como su hijo: "Él se enteró y me vino a buscar. Estuvimos juntos hasta los casi dos años de vida de mi hijo. Y hubo muchas cosas de por medio”.

Y agregó lo que le decía Diego: “Hola, Ma. ¿Cómo está mi hijo? Tenemos que arreglar para vernos”. Por otro lado, filtró una foto junto a Maradona en una yate, donde Cibilla luce una panza de embarazada. Habrá que ver como sigue la situación, ya que hay una larga lista de jóvenes que dicen ser hijo de Diego ¿El "Diez" tendrá más herederos?

Foto: Teleshow