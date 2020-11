Iliana Calabró fue eliminada del MasterChef Celebrity

El éxito televisivo del momento tuvo su quinta gala eliminatoria en lo que va del certamen. Como es costumbre fueron siete los participantes que participaron en la cocina el domingo por la noche.

Los participantes que en la semana se llevaron el "delantal negro" fueron Federico Bal, "Turco" García, Sofía Pachano, Boy Olmi, Iliana Calabró, Natalie Pérez y Cristian Sancho. Estos últimos dos participantes reemplazan a "El Polaco" y a Victoria Xipolitakis que dieron positivos de coronavirus.

En la jornada del domingo, la más exigente hasta el momento, los participantes debían preparar un Croquembouche en 75 minutos, un postre de origen francés que combina la pastelería con la arquitectura.

Calabró y Boy Olmi fueron los que más dificultades presentaron durante la preparación y perdieron su carisma habitual al estar sobrepasados por los nervios y recomendaciones de sus compañeros salvados que se encontraban en el balcón.

A la hora de las devoluciones, las mejores presentaciones fueron las de Sofia Pachano y justamente las de los reemplazantes Natalie Pérez y Cristian Sancho. Quienes siguieron sus pasos fueron Federico Bal y el "Turco" García que cumplieron con lo justo para continuar en el certamen.

En el último escalón de los participantes estuvieron Boy Olmi e Iliana Calabró, que en las anteriores semanas habían tenido buenas presentaciones y lograron cumplir con creces las pruebas culinarias.

La decisión de los jueces Damián Betular, Dolly Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui que dio positivo de coronavirus, y Donato De Santis cayó sobre Calabró al no poder cumplir las expectativas previstas para la prueba de la jornada.

Calabró que lo tomó con cierta tranquilidad, reconoció: "Fue muy lindo pasar por acá, porque amo cocinar. He investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros, con todos ustedes a quien considero grandes amigos". Finalmente, no pudo aguantar la emoción y expresó: “Me sacaron de mi casa, donde estoy sola, y me cuesta, eso hizo que le pusiera mucha presión a esto y me jugó en contra”.

Fue la quinta eliminada tras la salida de Roberto Moldavsky, Patricia Sosa, Martín "Mono" Fabio e Ignacio Sureda.