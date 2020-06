¡Increíble! Famosa actriz y modelo fue alcanzada por un rayo y sobrevivió

Si alguien lo cuenta es difícil de creer pero, aunque las posibilidades de que te caiga un rayo encima son tan bajas que rozan lo imposible, las probabilidades nunca son cero.

Eso fue lo que le pasó a Sharon Stone, famosa actriz y modelo reconocida por su amplia trayectoria en programas de TV como Academia de Policías y Above the Law y mas recientemente Mosaic.

Sharon se encontraba planchando la ropa en su casa, cuando debió ir a la cocina a recargar el agua.

En ese instante, un rayo cayó en el pozo de agua y la electricidad viajó hasta alcanzar la canilla.

Sharon, que tenía la plancha metálica en la mano, recibió de lleno el impacto que produjo una explosión que la hizo volar varios metros por la cocina hasta impactar con la heladera.

La actriz perdió el conocimiento pero, afortunadamente, su madre vio todo y la auxilió enseguida.

"Menos mal, que me cogió y metió en el coche y me llevó al hospital, me hicieron un electrocardiograma, en el que se reflejaba que todavía había electricidad en mi cuerpo". Contó.

Afortunadamente se encuentra bien y se recupera. ¡Increible!