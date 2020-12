Inhabilitaron la matrícula de Ana Rosenfeld

Cuando Calu Rivero denunció por acoso a Juan Darthés, lo representaba legalmente Ana Rosenfeld, pero cuando salió a la luz la denuncia de Thelma Fardín hacia él por violación, la abogada decidió apartarse.

No sólo eso, sino que salió públicamente a hablar del tema y manifestó que había dejado de representarlo por "falta de confianza".

Es por eso que el Colegio de Abogados la denunció por violar el secreto profesional, y si bien ella apeló, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo lo rechazó.

"La doctora no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de Darthés. No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte", explicaron. No podrá ejercer hasta noviembre de 2021.