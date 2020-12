Iván de Pineda y su "perro gigante" son furor en las redes

Definitivamente Mervyn llamó la atención de todos y todas.El perro de Iván de Pineda causó sensación en las redes luego de que publicara una foto de la particular mascota en una entrevista.

El conductor habló de su perro en la revista Oh my dog y se refirió a él con unas lindas palabras: "Este perro tiene sus orígenes en el siglo IV en los pueblos celtas de Irlanda. Es un can extremadamente cariñoso y de muy buen temperamento. Claramente no es ningún perro guardián”.

“Es un perro tranquilo, paciente, leal y muy cariñoso. Es ágil y tiene una gran personalidad. Se lleva muy bien con todos, pero sobre todo con mis sobrinos”, comentó y continuó: “Conmigo es muy compañero. Compartimos largas caminatas. Nos parecemos en que somos flacos y torpes (risas). También creo que ambos somos respetuosos y muy compañeros”.

Mervyn tiene cinco años, pesa 63 kilos y mide 85 centímetros. Es por eso que su gran tamaño, que se aprecia en las fotos, llamó tanto la atención por parte de los usuarios en las redes.

“Desde cachorro me sorprendió cómo tan rápidamente fue atendiendo las reglas normales de la convivencia. Es un perro gigante, y aunque su gran tamaño puede causar impresión, es muy amistoso y bueno”, finalizó sobre su tierno compañero.