Jimena Barón confirmó su separación del Tucu López

A tan solo días de su debut como jurado de La Academia Showmatch, Jimena Barón regresó a su cuenta de Instagram para presentar su nuevo material como cantante y aprovechó su transmisión en vivo para dar la noticia: se separó del Tucu López.

"Estoy sola porque, porque me duran menos que un pote de casancrem las relaciones y está todo bien", dijo en la transmisión que no dejó guardada en su perfil. Su relación con López había iniciado durante la cuarentena y durante todo este tiempo se mostraron muy enamorados.

Por su parte, el locutor y ex participante de Corte y Confección Famosos habló con Ciudad Magazine y dijo: “La verdad es que no vi el vivo, ni leí nada al respecto. Prefiero ver qué dijo y después hablar con conocimiento de causa”. Luego, consultado por Primicias Ya aseguró que "la separación fue hace un mes casi y yo re estoy bien. Me pareció prudente esperar a que lo diga ella porque sabía que sacaba su tema y era muy importante".