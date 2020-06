Jimena Barón le hizo un tratamiento facial a Daniel Osvaldo

En medio de la cuarentena, Jimena Barón volvió a acercarse a Daniel Osvaldo y muchos señalan que nuevamente estarían apostando al romance, luego de varios conflictos. En esta ocasión, la cantante subió a sus redes sociales, videos de cómo cuida la cara del atacante de Banfield.

Bajo un tratamiento de belleza facial, Barón explicó los mejores métodos para el cuidado de la piel: "Me preguntan mucho por el cuidado de la piel (odio decir esto es inchequeable). Me daba vergüenza hacer un tutorial, así que Roberto ligó una facial y de paso les muestro con qué me unto la cara todos los días", señaló.

Con su hijo Morrison como testigo, comenzó a realizarle el tratamiento a Osvaldo en Instagram. Le echó en su rostro, un tónico de caléndula en spray y le pasó una crema hidratante. Además le masajeó la cara. Ante la risa generada y las miradas cómplices, ambos recordaron momentos juntos en Europa y hasta hicieron comentarios hot.