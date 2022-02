Joseph Sikora: “No soy mejor que los otros, y tengo mucho que aprender”

Mañana llega a Starzplay otro exitoso desprendimiento de Power, la saga que se metió de lleno en el universo de las mafias que controlan las drogas en Nueva York. En este caso se trata de Power book IV: force, que estará centrado en el personaje favorito por todos los fanáticos de la serie original y sus spin offs, Tommy Egan, encarnado, nuevamente, por el maravilloso intérprete Joseph Sikora.

Este se pondrá en uno de sus mejores roles para narrar cómo el personaje corta todos los lazos con la ciudad de Nueva York y la deja atrás para su propio bien. Diario Hoy accedió a charlar en exclusiva con Sikora por el estreno del show, de este apasionante thriller.

Power book IV: force es producida por Courtney A. Kemp y el reconocido artista Curtis “50 Cent” Jackson. En esta oportunidad veremos a Tommy cuando deja Nueva York después de perder a Ghost, LaKeisha y la única ciudad que ha conocido, hace un rápido desvío para cerrar una vieja herida que lo ha estado atormentando durante décadas.

Lo que se suponía que iba a ser una parada rápida se convierte en un laberinto de secretos familiares y mentiras que Tommy pensó habían sido enterradas hace mucho tiempo.

—¿Cuál es el principal desafío, para vos como actor, de presentar un nuevo show, sabiendo que hoy en día hay tanta oferta de contenidos y todo el tiempo?

—Es una pregunta interesante, más que Power tiene muchos spin off, uno de los principales desafíos es presentarse diferente, pero siendo fiel a la serie original, que en sus orígenes era una historia de amor, en donde un hermano se sacrificaba por el otro. Ese era Tom, que ahora tiene diferentes desafíos, en Chicago, ver cómo seguir adelante, y de eso va esta propuesta.

—¿Qué deberá enfrentar el personaje en esta nueva etapa?

—Reinventarse, cómo descubre quién es, al dejar Nueva York se va con unas monedas, un paquete de cigarrillos, tres armas y un auto, y debe una vez más ver cómo llegar a arriba, pero él hace caso a su in­tuición y así avanza y la serie lo acompaña.

—¿Qué veremos de Chicago, la nueva ciudad protagonista de la serie?

—Creo que en la temporada cuatro en el episodio seis se menciona algo y Tommy dice, podemos volver a Nueva York, pero ahora no puede, no tiene opciones, y si bien para él Nueva York era tan natural, Chicago no, no porque sea parecida es igual, es como juzgar un libro por portadas parecidas.

—Después de todos estos años interpretando a Tommy, ¿cómo descubrís nuevas facetas del personaje?

—No hay que profundizar mucho, porque así como vos a los 18 eras de una manera, y a los 35 otra, y en los 40 serás de otra manera, vamos descubriéndonos, y a Tommy le pasa eso, en un presente en donde no tiene nada, y cómo él descubre quien es, esas preguntas las tuve presente a la hora de interpretarlo. Ahora es más inteligente, y tiene oportunidades.

—¿Qué se siente al poder explorar el rol en esta nueva oportunidad y con serie propia, sabiendo que hay muchos fanáticos del personaje?

—Se siente grandioso, principalmente por las emociones de Tommy, que es tan extremo, el ama en extremo, si está triste, está triste en extremo, y por eso sentimos su alegría, tristeza, es muy real. Creo que eso es una de las cosas más interesantes de encarnarlo y de continuar con él.

—Por lo que pude ver en los primeros episodios, en esta temporada el personaje es muy diferente a cómo lo conocíamos, ¿cómo lo preparaste sin perder la esencia del original?

—Una de las cosas que me pasó es que se sumaron nuevos personajes interpretados por talentosos actores que me permitieron ser Tommy, todo el elenco. Es un honor para mí trabajar con ellos, me hicieron muy fácil el viaje. Lo incómodo de Chicago, al dejar Nueva York, también ayudó a la composición.

—Seguramente en el comienzo no sabías lo que iba a pasar con la saga y los nuevos desprendimientos, pero, ¿te da miedo comprometerte a un proyecto de tan largo aliento como el de Power?

—Tiene que ser el proyecto justo, y creo que además acá tengo muchas cosas aún por descubrir el personaje. Alguien dijo que hay que encontrar las libertades en las restricciones, y siento que justamente allí hay una oportunidad, la vida emocional de Tommy es inmensa y siempre es un placer interpretarla.

—Entiendo que la serie fue rodada en pandemia, ¿cómo afectó a al trabajo todos los protocolos y lo mismo en relación con los otros actores?

—Tuvimos muchas restricciones, pero como responsables adultos que somos, respetamos los protocolos y la idea de burbuja, porque si bien los restarauntes estaban abiertos, nos mantuvimos respetando todo, testeados todos los días.

Compañeros tuvieron Covid-19 en el proceso, pero esto nos permitió entender cuáles eran las prioridades, y para mí una muy grande era poder contar esta historia, así que las restricciones nos las poníamos nosotros para poder continuar trabajando.

—¿Creés que habrá más Tommy en esta serie o en otra derivada de Power?

—Sí, claro, seguro, hay una frase de Cecile B. D. Mille que dice que es ideal comenzar a construir tras un terremoto, entonces, eso es lo que hacemos en el primer capítulo de esta serie, comenzar de cero después de todo. Tommy tiene dos caminos, y elige uno, y por eso no puedo más de tratar de que la gente pueda verla para sentir lo mismo que nosotros.

—¿Qué aprendiste haciendo la serie?

—Que al tomar decisiones extremas como Tommy, te preguntás qué harías en ese lugar, por eso todos se pueden relacionar a él, por contraste o por similitud, y entender que a veces el arte puede imitar a la realidad, y viceversa.

—Dejando de lado la serie, y pensando en vos como actor, ¿cuál es tu principal enseñanza en la carrera?

—Que no soy mejor que los otros, que tengo mucho que aprender, y siempre lo hago, de actores y actrices con los que puedo estar y compartir, y si con ellos puedo hacer más rico y real mi personaje, mejor.

Lili Simmons y Shane Harper, coprotagonistas de un éxito

Lili Simmons (Banshee, Ray Donovan), y Shane Harper (Hightown, A teacher), se suman como Claudia y Vic, respectivamente, en Power book IV: force. Por acá, y en exclusiva para diario Hoy, hablaron sobre la propuesta.

—Antes de preguntarles específicamente por el programa, quería saber, ¿veían la serie original?

—Lili Simmons: Cuando comencé el proceso para estar acá, la vi.

—Shane Harper: Sí, lo mismo.

—¿Qué los atrajo a ser parte de Force, este nuevo spin off de Power y que además se muda de ciudad?

—LS: Creo que una cosa que me hizo entrar, fue poder trabajar con Joseph, es un gran actor, el elenco, con algunos trabaje anteriormente pero no compartimos escenas, e inmediatamente me enamoré de mi personaje y el show, creo que será el mejor spin off.

—SH: Estar en el spin off de Tommy, que está escrito de una manera increíble.

—¿Qué es lo que más les gustó de interpretar a sus personajes?¿ Y de ellos?

—SH: Creo que con Vic tengo muchas similitudes, como actor las buscás, excepto que nunca usé trajes, de hecho no tengo uno, es diferente en algunas cuestiones. Como actor estoy muy feliz de ser parte de un proyecto así.

—LS: Claudia es muy poderosa, valiente y misteriosa, y encarar eso todo junto es increíble, como también usar la ropa tan hermosa, que no lo hago frecuentemente, además es divertido estar del “lado oscuro”.

—¿Estos son los roles más desafiantes que tuvieron hasta el momento?

—SH: Puede ser, es el mundo más agresivo, como actor, del que he participado, es una pregunta difícil.

—LS: Es difícil, pero he interpretado otros roles como Claudia, que son parte del mundo del crimen, no sé, quién es más poderosa o agresiva, pero es algo lindo para interpretar.

Con las expectativas muy altas para el estreno

Lili Simmons y Shane Harper cuentan a diario Hoy sus sentimientos ante la premiere de mañana en Starzplay, en donde acompañarán a Joseph Sikora en sus aventuras en Chicago.

—La terminaron de rodar hace tiempo, ahora finalmente se presenta. ¿Cuáles son sus expectativas con el estreno?

—Shane Harper: Lili dice que va a ser un éxito, ¿no?

—Lili Simmons: Sí, el mejor, la gente lo va a amar, es apasionante, es el show de Tommy, qué más.

—SH: Estuvimos esperando mucho para que salga, sólo el tráiler tuvo millones de vistas. Sabemos que hay muchos fanáticos esperando esta entrega y no podemos esperar a que la vean.