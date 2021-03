Karina Gao reveló el doloroso mensaje que le dejó a su marido antes de entrar en coma inducido

La cocinera Karina Gao habló este lunes con sus compañeros de “Flor de Equipo” por primera vez luego de recibir el alta por covid-19. La conversación fue por videollamada y Karina estuvo acompañada de su marido, relatando su experiencia con el coronavirus. Cuando la enfermedad se complicó, debió ser inducida a un coma en el que estuvo por varias semanas.

“¡Qué emoción verte tan bien! Si supieras todo lo que pedimos por vos. No hubo una sola persona con la que me cruzara que no me preguntara por vos”, le dijo Florencia Peña, emocionada. La cocinera, que ahora se recupera en su casa junto con su esposo, el francés Dominique Croce, y sus dos hijos, aseguró: “Sentí mucho amor cuando me desperté”.

“Siento que, de alguna manera, fueron ustedes los que me trajeron de vuelta. Estaba a una pata de irme, pero me ayudaron entre todos”, agradeció Karina y emocionó a todos cuando reveló el mensaje que le envió a su pareja justo antes de entrar en coma inducido.“Si no llego a superar esto, sé feliz y armate una nueva familia”, escribió.

Por el momento, Gao está siendo controlada por sus médicos desde su domicilio. Embarazada de siete meses, aún le queda mucha rehabilitación por hacer. “Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”, relató. “Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”, señaló.