Karol G y su nuevo amor

Luego de semanas de rumores, se confirma lo que muchos estaban esperando: la cantante y estrella pop Karol G está en pareja con el músico colombiano Feid. Además de ello, la confirmación —llegaron juntos, de la mano y muy acaramelados a un show que dio el músico en la ciudad de Miami— ocurre apenas días después de que Anuel AA, ex de la colombiana, luciera una polémica remera con la inscripción: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”. Pero esta no es la primera vez que Anuel se ve envuelto en polémicas. Porque justamente esa misma remera ya la usó otras veces, y hasta llegó a decir: “Esto fue algo legendario, muy bonito, y hay que compartirlo con el mundo, porque el amor es algo realmente especial. Si el novio (Feid) se cree más especial que yo, eso nunca va a pasar. Eso no es así”, dijo el cantante en los premios Tu Música Urbano. De todos modos, y al margen de ello, la flamante pareja colombiana ya no se esconde, y los fans deliran por su amor.