Katherine McNamara: “Mantengo mi fe en la humanidad”

Katherine McNamara es conocida por roles como los de Clary Fray en ShadowHunters, y Mia Smoak en Arrow y en su spinoff recientemente cancelado, Green Arrow and the Canaries. Ahora es una de las protagonistas de The stand, que puede verse los domingos en StarzPlay, basada en La danza de la muerte, de Stephen King. Diario Hoy dialogó con la actriz, quien debutó con varios cameos en series de Disney y el telefilm Chica vs. Monstruo.

—¿Cuán divertido fue interpretar a Julie Lawry en un contexto tan devastador?

—Mucho, porque uno no sabe si es mala o buena durante el rodaje; y como hice durante tanto tiempo de heroína, me gustó hacer algo diferente y descubrir el lado oscuro, y cómo la seduce Randall Flagg

(Alexander Skargard).

—¿Cómo se resignifica para vos el programa con la pandemia?

—Fue como un déjà vu, pero creo que las audiencias, más allá de la pandemia, verán cómo los personajes se rearman en medio de una situación extraordinaria, y cómo la humanidad avanza.

—¿Qué enseñanza te deja el personaje?

—Cómo actuarías en una situación así y qué decisiones tomarías. Que uno puede mezclarse con las personas y de esa manera, objetivamente, a pesar de las circunstancias, podés tener posibilidades de encontrarte.

—¿Qué temas de la serie te tocaron?

—Muchos, pero creo que lo más importante es cómo explora los lugares oscuros de los personajes en algunas situaciones. Cada rol es tan rico y tan amplio que nos dio muchas posibilidades para trabajarlos.

—¿Cuál es el mensaje inspirador que encontrás en The stand?

—Esperanza, felicidad, amabilidad, eso necesitás, optimismo. Así mantengo mi fe en la humanidad.

—Sin spoilers, ¿cuál fue la escena más difícil de rodar?

—Creo que lo más difícil era tener la mirada del presente, pero también fue complicado estar mucho tiempo fuera de casa rodando escenas con acción, drama, humor. Era complicado y entretenido a la vez.