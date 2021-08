"Kinky Boots" arrasó en los Premios Hugo

Este lunes se llevó a cabo en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires, la 11ra edición de los Premios Hugo al teatro musical, siendo la primera gala presencial desde el comienzo de la pandemia en Argentina.

"Kinky Boots", la versión argentina del reconocido y multipremiado musical de Broadway que protagonizan Martín Bossi y Fernando Dente bajo la dirección de Ricky Pashkus, logró llevarse 14 estatuillas, siendo la más premiada de la noche.

El suceso de "Kinky Boots" le permitió alzarse con los lauros a "Mejor Musical", "Mejor Coreografía" y "Mejor Dirección Musical", mientras que la distinción a la dirección recayó en Alfredo Arias por "Happyland" en uno de los cinco premios con que escoltó -junto a "Teresita, una vida de mierda"- la imponente cosecha de la pieza que dominó la velada.

Es que la obra dirigida por Ricky Pashkus y basada en el libro de Harvey Fierstein y en el homónimo filme dirigido por Julian Jarrold (2005), con música y canciones de la cantante estadounidense Cyndi Lauper, además se impuso en los rubros "Actuación Protagónico Masculina" para Fernando Dente, "Interpretación Masculina en Ensamble" para Nicolás Villalba, "Diseño de Vestuario Original" y "Diseño de Escenografía Original", entre otros.

En un formato que tuvo una parte presencial y otra virtual y que contó con la conducción de Laura Fernández y Diego Reinhold, el Astral sirvió como escenario para una gala de contenidas emociones que saludó la trayectoria de Claudia Lapacó.

Durante la premiación, también se le rindió un homenaje a María Elena Walsh y a Hugo Midón por el décimo aniversario de la muerte de ambos, con números musicales a cargo de los tres nominados a Mejor Musical ("Happyland", "Hello Dolly" y "Kinky Boots").

En tanto, la presentación de cada categoría estuvo a cargo de figuras como Julio Chávez, Enrique Pinti, Aníbal Pachano, Paola Krum, Pepe Cibrián Campoy, Jey Mammon, Nicolás Scarpino y Julieta Nair Calvo, entre las personalidades convocadas.

Al ofrecer unas palabras de bienvenida desde España, Pashkus -en carácter de presidente de la Asociación- reflexionó sobre el impacto que tuvo el coronavirus en la industria teatral y destacó el nuevo horizonte que se abre a partir de "aforos que suben, protocolos que mejoran y vacunas que se entregan".

"Hemos pasado una etapa inimaginable que, por supuesto, todavía no está del todo superada y que atañe a todo el mundo, al país y a cada ciudad, y no especialmente a los artistas, pero sí, en lo particular, hemos sido la industria más dañada. Nos costó horrores y nos sigue costando, pero lo estamos superando y estamos cada día mejor", sostuvo.