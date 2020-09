La advertencia de Karina a los participantes del Cantando 2020

Karina "La Princesita" se vio envuelta en varios enfrentamientos en los últimos días en el Cantando 2020, por sus devoluciones y sus puntos de vista. Esmeralda Mitre, Floppy Tesouro y Mariana Brey, fueron algunas de las participantes que cruzaron a la cantante y jurado.

Tras el llanto que tuvo la semana pasada, por el cansancio de los enfrentamientos, Karina destacó que volvió con una nueva actitud esta semana y les realizó una advertencia a los participantes: "Me siento bastante atacada y no sólo por lo de Esmeralda, sino en general. Me harté y ya se me pasó, ya estoy bien. Así que ahora estoy más mala que nunca", destacó durante la emisión del certamen.

Además señaló que ya se le fue la bronca, tras los malos momentos vividos: "Estoy muy bien y como que se me volaron los patitos un ratito. Sé que es un show y ustedes saben la adrenalina y las emociones que esto genera", agregó.