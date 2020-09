La Chilindrina contó lo poco que ganó en El Chavo del 8

La Chilindrina se cansó y detalló algo nunca antes dicho: el salario que recibió por su papel en El Chavo del Ocho. Ante las criticas de siempre, que apuntan hacia ella como una "millonaria", María Antonieta de las Nieves salió al cruce y contó lo poco que ganó en la serie.

"Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado", comenzó a quejarse. Y agregó: "Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa", argumentó.

Por otro lado, se refirió al final de la serie infantil: "Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer El Chavo y yo no quería cambiar el personaje de La Chilindrina por el de Marujita. A lo mejor la gente no se daba cuenta, pero ella era una prostituta disfrazada", destacó.