La estrella de Vida, en diálogo con diario Hoy

Melissa Barrera participó de novelas y producciones como Siempre Tuya Acapulco, Tanto Amor y Club de cuervos. Hasta que llegó a Hollywood para protagonizar Vida. Serie creada por Tanya Saracho, en la que encarna a Lyn quien junto a su hermana Emma (Mishel Prada) intentan sobrevivir juntas a pesar de todo.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, la actriz, que tiene pendiente de estreno en cines In the Heights, junto a Lin-Manuel Miranda dice: “Vida llegó como un regalo, fue mi introducción al mercado americano y fue más que un trabajo. Ver cómo conectaba el público con los personajes y lo que significa y significó para la comunidad latina en Estados Unidos me inspira, me llena el alma, el corazón. Y me lleva a elegir proyectos en esta línea, que no sean sólo para divertir y que tengan un mensaje y la misión de cambiar la perspectiva de la gente que lo está viendo.”

En el show son muchas las mujeres delante y tras cámaras. Barrera reflexiona: “Vida es un show muy sexy y hay muchas escenas íntimas. Te sientes protegida. Se siente como un verdadero equipo. No es que sólo estén ahí por el dinero sino que se siente el amor por llevar esta historia a la pantalla. Que mi primer trabajo en Estados Unidos haya sido en un set como el de Vida me lleva a pensar que se puede hacer, por lo menos en un 50/50. Debería ser así, como mínimo. Yo quiero seguir trabajando con mujeres, cuando haga mis próximos proyectos que voy a empezar a producir. Es lo que quiero lograr”. Vida se ve por StarszPlay.