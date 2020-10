La familia y la música, un impulso vital y necesario

A las 20 horas llega a Cinear TV, Rivera 2100, de Miguel Kohan. Se trata de un repaso sobre los años setenta a partir del testimonio de la familia Vitale, que impulsó la creatividad colectiva desde un espacio de encuentro y donde confluyó MIA, Músicos Independientes Asociados. Diario Hoy dialogó con Liliana y Lito Vitale para saber más detalles de la producción de la película.

—¿Fue complicado decidir abrir su mundo íntimo y familiar?

—Lito Vitale: Vivimos en ese universo, todo lo que está en la casa tiene que ver con nuestra niñez y se mudó todo a San Telmo y es una realidad vigente nuestra, es algo de todos los días. No es que comenzamos a abrir baúles, sino que estamos todos los días en contacto con eso y con la historia de nuestra familia. Liliana más, porque yo tuve una carrera por otro lado, ella con mis viejos forjaron eso y fue muy natural mostrarlo.

—Liliana Vitale: Es un continuo presente con esa manera de hacer y legado, sí tuvo en la exposición el vértigo del otro que lo contó y el que lo ve, porque el director puso un foco en ese continuado, no es menor que la película se haya iniciado con los últimos tiempos de mi madre Esther, porque además inauguramos en su dormitorio una especie de lugar de exhibición de sus recuerdos. No lo llamo museo porque no se copaban ellos con esa idea del pasado, y porque además es un espacio muy vivo, y ahora está ordenadito, porque cuando Miguel comenzó era todo un desorden, y él nos dijo que era mejor así. Mi madre acababa de fallecer y Miguel mostró todo el proceso, deteniéndose en rincones, honrando un pasado vivo, porque todo está vivo allí, cine, música, política.

—¿Da bronca el hecho de que hoy no existan espacios como Riviera, donde la cultura era clave?

—Lito Vitale: Es un signo de los tiempos, es la resultante natural de cómo se manejan las cosas en el mundo armado de esta manera. No­sotros pertenecimos al 3 por ciento.

—Liliana Vitale: Claro, por eso somos los que somos.

—Lito Vitale: Pertenecemos a ese universo,

tal vez algunos de nosotros se codeó con más o menos trascendencia en algunos momentos; pero más allá del resultado, el éxito o no, la trascendencia o no, la base es la misma: hacer las cosas por necesidad artística y moverse por los sueños.

Más Estrenos

MAS ALLÁ DE LA LUNA

El viaje de Fei Fei, una joven dolida por una gran pérdida y cambios en su vida, es solo una excusa para que esta emocionante propuesta conecte temas como la soledad, la familia, el amor y las ausencias, con brillo, humor y personajes entrañables. Leyendas asiáticas en medio de un trabajo extraordinario de animación. Netflix.

REBECA

Innecesaria adaptación de esta clásica historia de amor y misterio en la que una joven llega a la vida de un multimillonario sin saber el oscuro secreto que se esconde tras la fachada de la mansión. Lily James y Armie Hammer no logran conectarse. Se destaca Kristin Scott Thomas como una siniestra ama de llaves. Netflix.

BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM

Filmada durante el confinamiento por la pandemia imperante, esta inesperada secuela del clásico film de Sacha Baron Cohen nos trae una vez más al desfachatado e irreverente personaje, entrañable, odiable, repudiable, en sus nuevas aventuras en una América devastada. Jason Woliner dirige la experiencia. Amazon Prime Video.

LA DOSIS

Trepidante thriller que se anima a mezclar géneros y en donde nada ni nadie es lo que parece. Martín Kraut dirige una propuesta que analiza temas profundos como la eutanasia, el rol de los médicos y enfermeros, en un contexto social y laboral complicado. Brillan Carlos Portaluppi e Ignacio Rogers en un contrapunto único. Cinear.

