La incomodidad de Pampita

Un momento incómodo vivió Pampita durante la emisión de su programa Pampita Online, luego de que su panelista, Paula Galloni, le recordara su divorcio con Martín Barrantes. La modelo no ocultó su malestar y cortó en seco la situación, luego de que surja el tema de la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes.

Luego de que Pampita hiciera una critica a los hombres que que le piden plata a sus parejas, luego de separarse, fue cuando Galloni intervino y le quiso recordar la vivencia a la conductora: "Vos pasaste algo así. Entonces me parece que lo hablás porque lo viviste. Yo recuerdo que tu divorcio fue muy comentado", señaló en referencia a la separación de Martín Barrantes.

A lo que Ardohaín interrumpió: "¡Ay no, no hablemos de eso, por favor... 20 años ¡Ya está! No me acuerdo nada de ese tema", respondió, visiblemente incómoda. Más allá del raro momento, continuaron con el tema como si nada hubiera pasado.