La primera cita de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena

En pareja desde hace años, el periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena supieron conformar una familia consolidada y ahora son padres de tres niños: León, Beltrán y Mía. El sábado por la noche, Paoloski estuvo de invitado en un ciclo televisivo donde se animó a contar con humor cómo fue el comienzo de esa relación. Antes de hacerlo aclaró que no creía en la amistad entre el hombre y la mujer, en el sentido de que “no es igual a la que puedo tener con un hombre”.

Comentó que él y Sabrina formaban parte de un mismo grupo de amigos y que, inevitablemente, la atracción los llevó a cambiar el rótulo de amigos por algo más. “Siento que en algún momento te podés confundir, que es lo que me pasó con ella.

Teníamos una relación de amistad de verdad, pero después de un tiempo nos dimos cuenta de que había tantas cosas en común que terminamos siendo pareja” dijo. El conductor del noticiero recordó que todo comenzó unas vacaciones en las que ambos coincidieron en el mismo destino vacacional con ese grupo de amigos. A raíz de esta convivencia forjaron una relación en la que comenzaron a verse mucho más frecuentemente, tal es así que comenzaron a organizar salidas sin el grupo de amistad.

“Coincidimos en Punta del Este, ella había viajado con amigas y yo con amigos. Nos empezamos a ver mucho más que antes y hacíamos planes juntos, sin otras personas. De repente nos encontramos yendo al cine solos y, cuando pasó eso, sentí que la cosa estaba complicada, tenía que dar un paso más pero sin saber si había agua en la pileta” contó.

Entonces, Paoloski que ya sentía algo por ella, decidió activar y preparar una salida distinta. Para lo cual, un 14 de febrero, nada más ni nada menos, organizó grupalmente una cena y una salida a bailar, pero le pidió a todos los amigos que no fueran a comer así él cenaba solo con la actriz. “Sabri no se dio cuenta de nada porque es muy volada, no percibió la movida ni sospechó”. Tras una velada increíble, luego sí se encontraron con su grupo y fueron a bailar todos juntos. Al llevarla a su casa y ver que ella no se bajaba rápidamente, el periodista besó a la modelo durante casi 30 minutos. Y aseguró que “ese beso los marcó y les dio la familia que tienen hoy”. Entonces, ella le dijo que no podía ser porque eran amigos. Pero al fin de semana siguiente, se fueron a Mar del Plata con el mismo grupo de amigos y en un boliche él volvió a besarla y, desde entonces, no se separaron más.

El 5 de mayo nació Mia, en medio de la cuarentena. “Me llené de preguntas, como a qué sanatorio ir, si el hospital estaría lleno de casos. Después fue pasando el tiempo, el médico nos asesoró y cuando lo transité fue más tranquilo y natural de lo que me imaginaba. Lo único que cambió fue que cuando tuve a mis dos primeros hijos la gente desfilaba por el sanatorio. En este caso, éramos nosotros nada más”.