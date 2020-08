La tristeza de Celeste Muriega

Un nuevo de Covid-19 ha sacudido el mundo de la farándula, luego de que la bailarina y actriz, Celeste Muriega, confirmara que tiene el virus. A través de un video en sus redes sociales, mostró su tristeza y destacó que se encuentra realizando la cuarentena: "Me deja tranquila que no vi a mi mamá y mi papá", destacó.

El miércoles tuve que hacer un desfile y me empecé a sentir mareada. Me llamó la atención porque no estoy acostumbrada, igualmente seguí trabajando porque no tenía otro síntoma. Después cada vez me empecé a sentir peor. Ese día terminé mi labor, pero cuando llegué a mi casa me desplomé, sentía que tenía el cuerpo de una señora de cien años", comenzó con su relato.

Y agregó que se hizo el testeo tras tener síntomas: "Me desperté al día siguiente con el cuerpo totalmente pesado, me dolía todo. No le sentí el gusto a la comida, ni al perfume. Un bajón. Decidí hacerme el hisopado y me autoconfiné sin saber si tenía o no coronavirus, porque me parece que es la forma en la que hay que actuar. Hoy me llegaron los resultados, tengo Covid-19. Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice la cosas bien, siempre usé tapabocas, respetar el distanciamiento, pero tengo que laburar" cerró.