¿Lali Espósito sale un con un actor español?

Luego de anunciar su separación de Santiago Mocorrea, distintos portales destacan que LaLi Espósito estaría iniciando un romance con el actor español, Miguel Ángel Silvestre. Ambos están filmando en España el rodaje de Sky Rojo y los idas y vueltas entre los dos, confirmarían el amor.

Los likes en los posteos, los halagos mutuos y un vivo días, que realizaron, potencian los rumores de romances. "Me vuelves loco, me encantas. Sabes que estoy enamorado de ti, así que me pongo a hablar de ti ahora", le dijo el español a la cantante, durante la transmisión en Instagram. "¡Calla, tío!", le contestó ella en ese momento.

Además ambos interactúan mucho en las redes sociales y se comentan sus publicaciones. Silvestre publicó una foto de él en el gimnasio, a lo que la artista le comentó: "Abrígate Miguel Ángel. Qu está fresco en Madrid!". El actor uso el mismo método y lo hizo en una foto de Lali, contestándole un "Que guapa cariño". ¿Buena onda o comienzo del romance?