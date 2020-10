Las disculpas de Lola Latorre

Un verdadero escándalo se produjo en los últimos días, luego de que Lola Latorre se burlara de los "temblores" de Nacha Guevara, jurado del Cantando 2020. Tras la explicación de la actriz, que señaló que los hace de manera conciente y que no tiene problemas de salud, la hija de Diego y Yanina Latorre pidió disculpas en sus historias de Instagram.

“Hace varios días que no vengo hablando ni subiendo nada a mis historias. Obviamente, ya saben por qué, y a lo que no lo saben les cuento. En el programa La Previa del Cantando hice un comentario muy desafortunado que tiene que ver con la intimidad de Nacha, a la que en ningún momento me quise referir de esa manera”, destacó Lola.

Y agregó: “Por eso estoy acá, quiero pedir disculpas públicamente. Por más que ya lo hice en privado en el momento que sucedió, le mandé un mensaje a Nacha, le expliqué la situación y le pedí disculpas. Estoy totalmente arrepentida”. Además destacó que pasó días díficiles y que se considera una chica respetuosa:

"De ningún modo quise faltar el respeto de nadie. No solo de Nacha, que es una persona que admiro. La verdad es que me considero una chica bastante respetuosa, que nunca se metió con nadie, ni me involucré en ningún lío en la televisión, en los medios ni nada", cerró.