Las víctimas famosas de Rubén Mühlberger

El jueves por la tarde se desató un escándalo en el mundo del espectáculo. Esto sucedió luego de que personal del Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad realizaran una inspección en Klinik Mühlberger, donde encontraron diversas irregularidades que motivaron la clausura del lugar y la detención de Rubén Mühlberger.

Conocido como “el médico de los famosos”, con anterioridad había tenido una serie de inconvenientes y denuncias. Sin embargo, ninguna de ellas había llegado a la pantalla chica, donde promocionaba su tratamiento ortomolecular, otro “para vivir 170 años” y un complejo vitamínico al que se le adjudicaba la propiedad de actuar como bloqueador de la Covid-19.

En este marco, algunas figuras decidieron contar sus singulares experiencias. Una de ellas fue Marcela Feudale, quien en diálogo con Confrontados recordó el enfrentamiento que vivió en 2013 durante una emisión de Intratables, en la que el médico le realizó un “diagnóstico por ojo clínico” donde hizo referencia a su malhumor y envejecimiento prematuro.

Pero además, hubo otros nombres, como los de Luis Ventura y Carla Czudnowsky. Coincidieron en sus relatos acerca de que podrían haber sido sometidos a una liposucción sin haber estado conscientes de la intervención ni haber accedido a ella.

Por su parte, el periodista explicó que, tras dormirlo, le colocaron cánulas en la zona del cuello. “Él me acostó en una camilla que ni siquiera era plana, era ondulada. Y me puso un tapaojos, así que yo no veía lo que pasaba. Sentía ruidos. Pero nunca supe si era una cirugía estética”, dijo.

En cuanto a Czudnowsky, en la emisión de Todas las tardes, reconoció que tuvo diversas experiencias con el médico en cuestión. Si bien destacó que “desde su experiencia, siempre fue una persona muy amorosa y generosa”, reconoció que en una oportunidad le “vendió un tratamiento de una manera y fue de otra”.

Por último se sumó a la lista Viviana Canosa, aunque no lo expresó ella. Ángel de Brito, a través de su perfil de Twitter, recordó que, cuando trabajaba con la periodista, ella fue a una consulta y “le alcanzó para no volver”.