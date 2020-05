Laura Fidalgo: “Este contexto nos obliga a volver a las bases y al diálogo”

Lo es la primera vez que el telón cae repentinamente para Laura Fidalgo, pero sí es la primera que coincide al unísono con el resto del planeta en el marco del confinamiento.

Inquieta, incansable y trabajadora, asegura que si bien la situación le preocupa, no la atemoriza porque sabe que “en la vida está a prueba de fortalezas y es una guerrera nata que ya se ha levantado de otras batallas”.

Con una trayectoria hecha a fuerza de sangre, sudor, lágrimas, compromiso y dedicación, supo llegar a los escenarios más grandes del mundo. Hoy, como directora de dos escuelas y una en proceso de apertura, quiere compartir sus saberes con sus alumnos, pero además quiere transmitirles sus valores porque ella asegura: “El camino correcto es el del trabajo, la disciplina y la honradez”. Lugar desde el que se afirma para dar clases.

Pero claro que el show no queda de lado, por eso está más que ansiosa por regresar al Bailando, agradecida de formar nuevamente parte del BAR.

—¿Cómo estás pasando el tema del confinamiento?

—Estoy tratando de tener una gran inteligencia emocional porque hay que adaptarse. Hay días que estoy mejor, otros tengo angustia porque tengo muchas cosas que sostener. Pero el contexto me obligó a buscar plan A, B, C y D, cuando para mí siempre había habido solo plan A. Esto fue un parate en el mundo y sé que es para aprender. Lo interesante es que esto nos pone en igualdad a todos.

—¿Qué estás haciendo para pasar los días?

—Estoy abocada al trabajo, presenciando las clases de mis escuelas de Belgrano y Corrientes de manera virtual. Muchas veces es difícil en este contexto, pero le digo a los chicos que no se enojen ni se frustren, nos tenemos que adaptar.

—¿La danza es una manera de canalizar?

—El arte en general es sanador, te libera de esta angustia que estamos pasando, porque cuando conectás con lo que te hace feliz, te abstraés de esta realidad. El tema es que no se le da tanta valoración a los artistas y nosotros somos entretenimiento para la gente.

—¿Qué es lo que más extrañás?

—Abrazar a mis papás, las reuniones con mis amigos y familia, porque si bien hablamos, no está esa reunión de estar unidos uno al lado del otro.

—¿Te lleva a valorar las cosas más básicas?

—Este contexto nos obliga un poco volver a las bases y al diálogo. Estar al servicio de tu prójimo, abrazarlo y escucharlo.

—Tuviste dengue, ¿cómo estás ahora?

—Sí, fui a mi escuela a buscar unos papeles, comí una hamburguesa al paso y pensé que producto de la angustia de lo que estamos viviendo me había agarrado un pico de estrés y me había intoxicado, pero resultó ser dengue. Empecé con náuseas y 39 de fiebre, pensé que no la contaba. Estuve 15 días en cama donde no me podía levantar. Recién hace 10 días que estoy mejor.

—¿En qué quedaron tus proyectos para este año?

—Iba a inaugurar una escuela en Bahía Blanca, pero no pudimos por la pandemia, y presenté un proyecto de un programa para mantener activos a los adultos mayores.

Bailando: a la espera de que el show comience

Hace años que Laura forma parte del Bailando. Fue la primera jurado del ciclo cuando aún nadie sabía de qué se iba a tratar. Pero también fue bailarina, estuvo en la versión famosos y en la kids, en Argentina y en México. Al respecto comentó: “Marcelo (Tinelli) me llamó confiando en toda la carrera que venía haciendo y se lo agradezco”.

Respecto al regreso que aún no tiene fecha confirmada en este atípico 2020, expresó: “Creo que en este momento la gente lo re espera porque es un programa que te abstrae de la realidad una hora o hora y media, te divierte y hace ir a dormir un poco más arriba y con más esperanza. Y eso está buenísimo”. Ella como parte del programa está ansiosa de que comience y sabe manejar el show.

Consultada acerca de si tiene algún preferido, aclaró: “No, yo espero a que me sorprendan. A mí me gusta cuando la gente tiene la humildad de aprender y voy viendo cómo va evolucionando. Cuando le hago una corrección y veo que tiene la humildad de escucharlo y a la próxima gala intenta hacerlo más allá de que le salga o no”. “Cuando veo que tiene hambre y ganas de aprender, me gusta. Pero cuando veo una actitud fea o soberbia, ya no me dan ganas de verlos, no me motiva y me aburre”, explicó. Y cerró concluyente: “Hay mucho mareo en la televisión y a mí eso no me gusta”.

En cuanto al comienzo del ciclo, explicó que aún no sabe cuándo iniciará, pero adelantó: “La escenografía ya está, tal vez este año el método sea que vayamos producidos, pero todavía estamos esperando, porque esto es día a día, cambia todo el tiempo”.



Construir desde la enseñanza de la danza

Comprometida con la enseñanza, Fidalgo dirige dos escuelas en donde además de enseñar técnica, busca dejar un legado basado en la calidad humana: “Las cosas se hacen con amor y pasión sino no sirve de nada, y la pasión te lleva a lograr las cosas, sino no trasciende”, asegura. Y añade: “Creo que todo lo que se sueña y desea de verdad, se logra. Pero requiere de un trabajo diario, de tener voluntad, tenacidad y perseverancia. Después el universo conspira, pero te tiene que encontrar trabajando”.

En esta línea sostuvo que ella quiere “dejar una huella”: “Quiero partir y que digan ‘qué buena mujer’, más allá de lo profesional, porque para mí la calidad de persona y profesional van de la mano”.