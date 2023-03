Finalmente, después de una larga relación de 18 años, la cantante italiana Laura Pausini dio el sí y se casó con el músico y guitarrista de su banda, Paolo Carta. El enlace se llevó a cabo en la ciudad de Roma y fue la propia Pausini la que compartió mucho de lo sucedido con sus fans a través de sus redes sociales, donde acumula más de 4 millones de seguidores. En alguna ocasión anterior ella había ya comentado y contado un poco sobre su historia de amor junto a Paolo, con quien se conoció alrededor de 2005, cuando él fue elegido como guitarrista para su gira. En un primer momento sólo fue un vínculo laboral y contractual, pero poco a poco y con el correr de los meses se fueron conociendo y terminaron enamorados el uno del otro.

Según la prensa italiana, los inicios no fueron nada sencillos para la artista italiana, porque le costó comenzar una relación con él, debido a sus fuertes ideales religiosos, dado que Carta estaba divorciado y ya tenía tres hijos de un matrimonio anterior. En algún momento llegó a decir a la prensa de su país: “Tardé mucho en aceptar este amor, no quería que nuestra historia hiciera daño a sus hijos”.

“11 años atrás me pidió casamiento haciéndome una sorpresa. Poco después quedé embarazada y decidimos que nos casaríamos cuando nuestra hija se convirtiera en grande y fuera capaz de llevar los anillos. Pero, dos años atrás, en la pandemia, fui yo quien lo sorprendió, en el jardín de mi casa, en mi Romagna”, relató la cantante. Finalmente, parece que aquel deseo se hizo realidad, porque finalmente no sólo se pudieron casar sino que su hija de 11 años, Paola, fue la encargada de llevar los anillos al altar. Allí, ya en plena ceremonia, se la pudo ver a elle con un vestido blanco hasta el suelo, un saco del mismo tono y un velo simple sobre su cabeza. En cuanto al novio, Paolo lució un traje pero sin camisa, dado que prefirió utilizar una remera negra.

El casamiento, para los invitados, fue una verdadera sorpresa ya que ninguno estaba enterado del asunto. Según el diario“Il Corriere della Sera” los invitados asistieron bajo la excusa y el motivo de la celebración de los 30 años de música de Pausini. Ninguno se imaginó que iban a encontrarse a la cantante con un vestido de novia y a punto de dar el sí.

Así las cosas, la cantante compartió mucho de lo que pasó en sus redes sociales. “Esta es nuestra promesa de boda: la promesa que nos unirá en la salud y en la en la enfermedad, le dará todo un sentido” escribió allí. En otra ocasión, también publicó: “Abbiamo detto sì. Hemos dicho sí. We said i do. Dissemos sim. Nous avons dit oui”. O sea, la confirmación del sello de amor en cinco idiomas distintos. Por otro lado, una de las publicaciones que más gustaron a sus seguidores y causó furor entre ellos fue la que muestra a Pausini cantar el tema Davanti a noi (Frente a nosotros), que está dedicada en exclusiva a su marido y fue una de las frutillas del postre de la celebración del amor.

Durante todos estos años de relación, Pausini y Carta se han mantenido unidos tanto en lo personal como en lo laboral. Han tenido momentos muy felices y otros no tanto, han atravesado momentos complicados, pero siempre unidos, por lo que el casamiento llega luego de un largo camino recorrido. Por si fuera poco, la cantante también se refirió, con gracia, a su luna de miel: “¿Nuestra luna de miel? La pasaremos de gira con vosotros. ¡Aquí están las fechas!”, junto con otro posteo donde anunciaba las fechas y las paradas de su próxima gira. Esa en la que, a partir de ahora, tendrá a su derecha en el escenario a su esposo tocando para ella.