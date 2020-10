Le robaron a la "China" Suárez

La "China" Suárez contó en su cuenta de Instagram, que fue asaltada junto a sus hijos mientras hacía las compras, en el shopping Parque Arauco de Las Condes en Santiago de Chile. A través de un video, detalló que fue asaltada en un ascensor del lugar.

“Hola a todos. Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en Parque Arauco, la billetera entera con todos los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas y les quiero pedir que si alguien llega a encontrar algún documento de mis hijos o mío, por favor me contacte”, contó a través de un video.

Y agregó: “Vi quién era. Es una modalidad que te empujan y te distraen. Yo estaba con mis tres hijos sola. Estoy un poco nerviosa. Una chica se metió en el ascensor con otro señor que esperaba abajo, sin mascarilla. Él le dijo 'hay mucha gente adentro del ascensor, tenés que bajar', y ella bajó, me empujó y me distrajo cuando dijo eso. Me pareció raro el empujón con tres chicos y en el medio de una pandemia. Ahí me di cuenta que me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, que si hubiese habido alguien ahí probablemente los hubiesen agarrado”.