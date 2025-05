Silvia Pérez: “Estoy segura que si hubiese ficción la gente se sentaría a verla”

No me olvides, de Hernán Krasutzky, se presenta los domingos a las 18:30 en el Teatro Picadilly (CABA) y el viernes 30 en Teatro La Nonna, de nuestra ciudad, protagonizada por Silvia Pérez y Arnaldo André. Para saber más de la puesta hablamos en exclusiva con Pérez.

—¿Cómo fue el encuentro con Arnaldo?

—Primero somos gente muy querida por el público, tanto Arnaldo como yo, y Arnaldo para mí es como un hermano más grande, y realmente la gente lo ama, entonces, la mirada del público ya de antemano es diferente, eso es lo que yo siento.

—¿Nunca habían trabajado juntos?

—Tuve una pequeña participación en Amo y Señor, pero nosotros hicimos una novela que se llamó Fabián 2, Mariana 0, con María Leal, y Sandra Mihanovich, que fue muy mal y que duró muy poquito, y no sé si llegué a tener escenas con él. Y después no nos cruzamos nunca.

—Él ahí hablaba de esta película maravillosa que hiciste con Anahí Berneri ¿tenés ganas de volver a hacer cine?

—Bueno, recientemente terminamos de hacer una película que filmamos en Mendoza, que se llama Cuero, de Joaquín Cambré, y que protagoniza Justina Bustos. Ojalá que sigan apareciendo oportunidades.

—Hoy en día la tele es un escritorio y cuatro panelistas, y los veo a ustedes dos habiendo protagonizado tantos éxitos ¿por qué crees que llegamos a ese punto?

—Es el transcurrir del tiempo que fue abriendo otros caminos, otras herramientas, que lamentablemente hicieron que se dejara ésta que es tan importante. Pero fíjate que, de un modo u otro, se está empezando a hablar, lo viejo sirve, recién venía escuchando en la radio. Yo empiezo un streaming en la TV Pública que se llama, Me das un autógrafo, y que tiene que ver con eso, con traerle a la gente joven las vivencias que tuvimos en esa época, partiendo del autógrafo a los vínculos, a cuando nos sentábamos a ver un programa de televisión todos en la familia, a la hora de cenar, todas esas cosas. Y bueno, después las redes sociales complicaron mucho la vida. Pero también pasa, por ejemplo, que una serie masiva y maravillosa como lo que está ocurriendo con El Eternauta. Te sentas a ver cada uno de los capitulos con la familia, pero cuando se puede o hay ganas. Creo que es elegir el momento y todo eso. Entonces hay que programar eso, pero bueno, yo creo que es como todo. Los avances y las cosas que van apareciendo en la vida tienen que ser utilizadas para el bien. Y bueno, no siempre sucede eso. Pero lamentablemente al abrirse las plataformas, las redes sociales, no tener la posibilidad del Incaa, ha quedado todo relegado a algo muy chiquito y lamentablemente no hay ficción en la televisión. Porque yo estoy segura que si hubiese ficción la gente se sentaría a verla. Tal vez no en ese momento, pero elegiría un momento como iba por ahí, ir a buscarlo, iba a quedar como era antes, pero seguramente no se elegiría.