Mercedes Morán: “Las Abuelas de Plaza de Mayo han sido siempre muy inspiradoras para mí”

La Búsqueda de Martina, de Marcia Faria, tiene a Mercedes Morán como protagonista, en donde encarna a una Abuela de Plaza de Mayo que intenta encontrar a su nieto mientras su memoria comienza a desaparecer. Hablamos con Morán para conocer más detalles de la película y también su opinión sobre El Eternauta.

—Me habías contado que de Elena Sabe te había llevado algunos dolores, que te habían acompañado, por la transformación que tuviste, ¿en esta película pasó algo parecido?

—No, por suerte no. Pero sí me tocó hacer esos papeles, estas mujeres atravesadas, en ambos casos, por dos procesos de enfermedades que te toman absolutamente toda la vida. Fue interesante meterme en esa piel, pero bueno, en esta película básicamente lo que más me atrajo fue primero que fuera una directora extranjera la que se interesara por una historia de una Abuela de Plaza de Mayo. Pero además este tema que ella quería hablar, que era la memoria, me pareció muy original desde dónde, el punto de vista desde dónde. Así que bueno, yo tengo un vínculo personal afectivo con el movimiento de abuelas. Han sido siempre muy inspiradoras para mí. Entonces poder hacer una historia así me entusiasmó mucho y contando con la sensibilidad y con el criterio y la mirada de Marcia, que sabía que era una garantía de poder contar esta historia desde un lugar disruptivo porque es una abuela que no sigue los protocolos porque está apurada por su situación personal.

—Por no perder la memoria, justamente.

—Exactamente. Esa carrera. Eso es clave en la película. Es una llave. Esa urgencia, de no poder esperar el proceso como normalmente se hace, todo el protocolo de cómo aparece la información de un posible nieto en el extranjero y hay que esperar y ella no puede esperar. Y se manda la aventura sola, ¿no? Cosa que no hacen las abuelas. Las abuelas son muy respetuosas de los protocolos y siempre lo hacen acompañada. Hablaba con Estela De Carloto, justamente, que me decía que ellas saben de algunas abuelas que por distintas circunstancias han tenido que iniciar la búsqueda solas porque fueron a otro país, por lo que fuera, y que siempre piensan en ellas cómo les habrá ido la búsqueda, cómo habrá terminado.

—El año pasado estuviste con la obra a pleno y ahora estamos viendo algunos trabajos. ¿Cómo sigue este año?

—Este año se estrena esta peli y voy a empezar a rodar en julio con Pablo Larraín una serie que me tiene muy ilusionada de cuatro capítulos sobre unos cuentos de Mariana Enriquez. Había leído estos cuentos hace años, me habían fascinado y ahora hacerlo con Pablo, que también repetir con él, me encanta. Teníamos muchas ganas de hacerlo, así que eso es lo próximo.

—Te pregunto, El Eternauta. ¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Cómo estás viviendo todo esto que pasa en todo el mundo y además con actores muy cercanos?

—El Eternauta me puso tan feliz. Yo creo que está tan lleno de virtudes que por un montón de motivos son espectaculares en este momento. Nos hacen sentir otra vez el orgullo de ser argentinos, algo que está tan devaluado, ¿no? Creo que tiene una factura técnica increíble. Orgullo total y felicidad. Aplausos, aplausos, aplausos.