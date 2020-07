Le robaron a Miguel Romano pelucas de Susana Giménez

El lunes 27, el reconocido estilista, recibió varios llamados de la alarma de la peluquería. Según afirmó, era porque los delincuentes probaban con un palo en qué lugares se disparaba y en cuáles no. Ingresaron rompiendo los vidrios y buscaron elementos de valor en los cajones y se llevaron las pelucas.

También rompieron objetos que, si bien no tenían valor económico, si representaban un fuerte valor sentimental. Según informó en Intrusos, todavía no sabe el valor total de lo sustraído y se conformó con que al menos que solo se trató de un robo y no de algo peor.